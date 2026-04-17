Lotta al contrabbando di sigarette: un arresto delle fiamme gialle in Irpinia Il sequestro è avvenuto nei pressi dell'area destinata ad ospitare il mercato settimanale

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Avellino hanno arrestato un uomo di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 kg di sigarette di contrabbando di varie marche.

L’operazione di servizio è stata condotta dalle fiamme gialle del nucleo mobile del gruppo Avellino che, nel corso delle attività di servizio per il controllo economico del territorio e a contrasto dei traffici illeciti, hanno intercettato e sottoposto a controllo ad Atripalda, nei pressi dell’area destinata ad ospitare il mercato settimanale, una persona in possesso di diversi pacchetti di sigarette di varie marche, occultate in buste di cellophane, privi del contrassegno del Monopolio di Stato.

L'uomo veniva immediatamente accompagnato presso gli uffici del reparto, dove a seguito degli accertamenti eseguiti risultava essere gravato da numerosi precedenti specifici.

E' stato arrestato in flagranza di reato ed associato alla locale casa circondariale e le sigarette, pari a 1.090 pacchetti, per un peso complessivo di circa 22 kg sottoposte a sequestro penale, in relazione all’art. 84, comma 1 contrabbando di tabacchi lavorati, del decreto legislativo n. 141 del 2024.

L’attività della guardia di finanza in materia di lotta al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, è volta a disarticolare le organizzazioni criminali e ad impedire il commercio delle sigarette "cheap white" o "illicit white", che non possono essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione europea in quanto non conformi ai parametri previsti dalla normativa unionale, essendo potenzialmente dannose per la salute dei consumatori.