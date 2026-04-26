Ariano: cinghiali scavano una scarpata, auto danneggiata e paura E' accaduto in località Grignano dove i problemi non finiscono mai

C'è una strada in cui i problemi non finiscono mai ad Ariano Irpino. E' Grignano dove per i residenti ogni giorno è un calvario.

Dalle auto che in maniera furbastra attraversano questo tratto per bypassare in qualche modo la lunga coda quotidiana della statale 90 delle puglie, sporcizia e sterpaglie, buche, tentatici di firto, mancanza di illuminazione e come se non bastasse la presenza massiccia di cinghiali.

"Non ci facciamo mancare nulla - ci dice un abitante - tutto qui ultimamente accade. Non riusciamo più a vivere serenamente".

E la scorsa notte poteva davvero andare peggio ad un giovane. L'auto è rimasta danneggiata dalla scorribanda di cinghiali in questa zona. Basta farsi un giro per notare cosa sta accadendo. Le immagini allegate all'articolo parlano da sole. Il terreno accanto ad una ringhiera è stato scavato dagli animali selvatici facendo cadere pietre sulla strada. Danni e naturalmente paura.

"A chi ci dobbiamo rivolgere? Possiamo vivere in queste condizioni e subire continuamente danni qui a Grignano? "