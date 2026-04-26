Voto, il prefetto: "Che vinca il migliore. Ridate ad Avellino ciò che le spetta" "Mi auguro che quella che ci attende sia una campagna elettorale leale e incentrata sui temi"

Legalità, progresso, sviluppo e più occasioni di lavoro per i giovani. Il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso in apertura della campagna elettorale ad Avellino raccomanda ai tre sfidanti per la fascia tricolore cura e attenzione per la città che sarà. Il prefetto questa mattina ha preso parte al convegno di Coldiretti a piazza della Libertà e intervistata a margine dai cronisti, ha raccomandato ai tre candidati sindaci di ridare ad Avellino ciò che le spetta: legalità e progresso.

Serve legalità e progresso

“Mi auguro che quella che ci attende sia una campagna elettorale ispirata alla correttezza – spiega-. Il mio augurio, ovviamente, è che vinca il migliore. Mi auguro che sia una competizione leale. Spero che Avellino ritrovi ciò che le spetta: legalità e progresso e accoglienza per i giovani per i ragazzi per il lavoro 470 candidati per il consiglio 15 liste, un tour tra quartieri e contrade che attende i tre schieramenti. Ma intanto tra i cittadini serpeggia anche amarezza e disincanto e il rischio astensionismo è dietro l'angolo.