Tenta la truffa del finto carabiniere: nei guai 18enne di Avellino Il caso della tentata truffa a Siena

Un diciottenne di origine tunisina, residente in provincia di Avellino, avrebbe tentato di raggirare una donna di 71 anni con la consueta tecnica del finto carabiniere, ma è stato bloccato dai veri militari e arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata. E' accaduto nel Senese.Determinante la prontezza della vittima che, dopo aver ricevuto una telefonata sospetta da parte di un uomo che si è spacciato per appartenente all'Arma e che le ha riferito che il marito era trattenuto in caserma perché coinvolto in una rapina, preannunciando l'arrivo di un presunto collega incaricato di ritirare oro e preziosi per presunti accertamenti, ha allertato il numero di emergenza 112.I militari della stazione di Monteriggioni (Siena) si sono così appostati nei pressi dell'abitazione, sorprendendo il giovane proprio mentre cercava di entrare in casa. Per lui sono scattate le manette. L'arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia di Poggibonsi (Siena) e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria