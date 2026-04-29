Verso Empoli-Avellino, Ballardini: "Desiderosi di migliorarsi sempre" Le parole del tecnico biancoverde a due giorni dalla gara del "Castellani"

"Siamo contenti per l'entusiasmo che c'è e per l'obiettivo salvezza raggiunta che è merito di tutti e che va condiviso con chi mi ha preceduto. Hanno fatto tante partite portando a casa punti ed è anche merito loro". Così Davide Ballardini ha aperto la conferenza stampa verso la sfida con l'Empoli. Avellino senza Simic e il croato è destinato all'assenza anche per l'ultima di campionato con il Modena. La prospettiva del rientro appare legata esclusivamente alla possibile partecipazione ai playoff. "Siamo in lotta per un posto grazie alle qualità tecniche e umane di questi ragazzi. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Ringraziamo i tifosi, saranno in tremila ad Empoli, ma sin dal mio esordio a Reggio Emilia ho percepito il valore dell'ambiente e della piazza in generale. Simic? Sta meglio, ma non ci sarà ad Empoli e difficilmente rientrerà per l'ultima di campionato, speriamo poi di ragionare su altro. Sala? Ha accusato di nuovo il problema alla caviglia. Gli attaccanti? Biasci ha fatto bene tutta la settimana, ma vale un po' per tutti. Oggi non saprei dire chi giocherà dal primo minuto ad Empoli".

"Il desiderio è quello di migliorarsi sempre"

Il futuro? Siamo grati della stima e dell'affetto da parte di tutti e la testa pensa solo alla prossima gara. Poi è chiaro che qui stiamo bene e siamo anche consapevoli del fatto che la stima va conquistata gara dopo gara, giorno dopo giorno. Se mi sento pronto a vincere? Se mi danno una squadra che può aspirare a vincere, provo a vincere il campionato. L'obiettivo è migliorarsi sempre. Mi sento pronto a questa sfida".