Ecco la prima "Avellino Basket School Cup" Quadrangolare con le squadre di quattro istituti del capoluogo: tutti i dettagli

Lunedì prossimo il PalaDelMauro ospiterà la prima edizione della "Avellino Basket School Cup", "un’iniziativa promossa da Avellino Basket che mette al centro scuola, sport e territorio in un unico progetto condiviso": si legge nella nota diffusa. "La School Cup rappresenta il progetto pilota di un percorso più ampio e strutturato che prenderà il via a partire dalla prossima stagione, con l’obiettivo di coinvolgere progressivamente tutti gli istituti superiori del territorio in un format continuativo, capace di integrare attività sportiva, formazione e partecipazione attiva degli studenti. L’iniziativa nasce con una finalità precisa: avvicinare i giovani al basket e, più in generale, ai valori dello sport, promuovendo il senso di appartenenza, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra, e, allo stesso tempo, il progetto intende offrire agli studenti un’esperienza concreta che richiama le dinamiche organizzative di una società sportiva, stimolando competenze trasversali e spirito di iniziativa".

Le squadre partecipanti e le sorprese del progetto

Il torneo si svolgerà nella formula del quadrangolare, con la partecipazione di quattro istituti del territorio: Istituto Publio Virginio Marone, Liceo Pasquale Stanislao Mancini, Istituto Agrario De Santis - Amatucci, Liceo Classico Pietro Colletta. Le gare prenderanno il via alle ore 9:00, con conclusione prevista entro le ore 14:00, in una mattinata che vedrà alternarsi momenti di competizione sportiva e partecipazione collettiva sugli spalti. L’organizzazione dell’evento è stata curata da coach Salvatore Formato, assistente allenatore della prima squadra e responsabile del settore giovanile, con il supporto dell’ufficio marketing del Club biancoverde. La giornata sarà inoltre arricchita dalla presenza degli atleti e dello staff tecnico della prima squadra di Avellino Basket, che prenderanno parte all’iniziativa a supporto degli studenti coinvolti. La Avellino Basket School Cup si propone così come un primo passo concreto verso la costruzione di un progetto educativo e sportivo stabile, capace di generare valore nel tempo e di rendere i giovani protagonisti attivi della vita sportiva del territorio".