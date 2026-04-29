Muore a 18 anni, Cervinara e San Martino a lutto: addio al giovane Guido La tragedia del giovane travolto e ucciso dalla sua vettura nel Sannio

Dolore e cordoglio nella Valle Caudina, tra Cervinara e San Martino Valle Caudina per la tragica scomparsa di Guido, il ragazzo di diciotto anni rimasto vittima di un drammatico incidente in via Manzoni a Perrillo. Il giovane, che si era recato nella frazione di Sant'Angelo a Cupolo, nel Sannio, per incontrare alcune amiche, è stato travolto dalla propria auto (leggi articolo per conoscere la dinamica), morendo sul colpo nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari e dei vigili del fuoco.

La tragedia, il dolore condiviso

La notizia della morte di Guido tra volto e addolorato la Valle Caudina. Il padre del ragazzo è infatti originario di Cervinara, mentre la madre appartiene alla comunità di San Martino, due paesi uniti nel dolore.

Attesa per i funerali

Le comunità di Cervinara e San Martino Valle Caudina si sono strette attorno ai genitori e ai familiari, colpiti da una perdita incolmabile che lascia un vuoto profondo. Si attende ora il nulla osta delle autorità, impegnate nei rilievi tecnici guidati dai carabinieri, per poter dare l'ultimo saluto a un ragazzo che resterà per sempre nel cuore della sua gente.