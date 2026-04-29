Dramma a Perrillo: travolto dalla sua auto, muore un giovane IN AGGIORNAMENTO E' accaduto pochi minuti fa

E' stato travolto dalla sua auto. Sarebbe morto così un giovane di San Martino Valle Caudina: si tratta di Guido, un 18enne. Il dramma si è consumato pochi minuti fa alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo, che aveva raggiunto, a quanto pare, perchè atteso da un'amica che era passato a prendere a casa. Altre due ragazze di nazionalità spagnola, che partecipano all'Erasmus, erano con lui in una Cinquecento L.

Secondo una prima, ed inevitabilmente parziale ricostruzione dei fatti, sarebbe sceso dalla macchina, convinto di averla fermata. Il veicolo si sarebbe però mosso, lui avrebbe cercato di bloccarlo, ma è stato investito mentre si trovava posteriormente allo stesso.

Sul posto sono accorsi il 118 e i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno avviato le indagini, ed i vigili del fuoco. Nulla da fare per il malcapitato, inutili i soccorsi. Strazianti le scene di dolore dei familiari. Una giovane vita spezzata con modalità assurde. Una tragedia che ha sconvolto due comunità.