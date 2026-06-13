Miasmi e proteste dei cittadini. Mastella sollecita nuovamente l'Arpac "Serve un intervento incisivo. Non posso accettare che i cittadini vivano con finestre sbarrate"

Torna a Benevento e zone a nord del capoluogo il problema dei miasmi che potrebbero provenire, secondo una prima ricostruzione di residenti, comune e Arpac da un impianto per la produzione di biometano attraverso gli scarti agricoli e della biomassa organica.

Già nelle scorse settimane, dopo le vibranti proteste dei cittadini per la puzza che si era estesa nella zona tra Pesco Sannita e Benevento, erano scattati i controlli da parte dell'Arpac e dei carabinieri forestali. Negli ultimi giorni nuove proteste per i miasmi.

Sulla questione è nuovamente intervenuto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella "Numerosi cittadini delle contrade di Benevento Nord (La Francesca e San Domenico) continuano a segnalarmi la persistenza di miasmi con tutta probabilità dovuta alla presenza, in zona, di un impianto di biometano. Sulla questione ho sollecitato nuovamente l'Arpac, affinché vi sia un intervento incisivo. Che i cittadini debbano vivere a finestre sbarrate, tanto più in piena estate non posso accettarlo, quale massima autorità sanitaria. Il potere d'intervento diretto spetta tuttavia ad altre autorità e sono sicuro che l'Agenzia regionale ambientale utilizzerà le facoltà normative di cui dispone per imporre alle ditte di minimizzare il problema ed evitare i disagi che giustamente i residenti lamentano".