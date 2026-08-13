Trasferta al Franchi, ecco quanti tifosi giallorossi ci saranno Nonostante i tempi ristrettissimi e la capienza limitata, saranno 213 i supporter presenti

Il dato è definitivo: al Franchi saranno 213 i tifosi giallorossi presenti. La Fiorentina ne aveva messi in vendita 300 chiedendo ai supporters ospiti di fare una corsa contro il tempo, visto che la prevendita aperta a metà giornata rimaneva aperta solo fino alle 19. Nonostante questa condizione capestri sono stati 213 a fare il biglietto per poter assistere dal vivo alla partita contro la Fiorentina.

C'è da dire che i tifosi della Viola si sono catapultati a vedere questa partita, anche se si gioca alla vigilia di Ferragosto. Tanto che la società viola ha informato i propri tifosi che, “in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara di Coppa Italia contro il Benevento, in programma domani, venerdì 14 agosto, alle ore 21:15, i cancelli dello Stadio Artemio Franchi saranno aperti a partire dalle 19:15. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti gli spettatori a presentarsi con ampio anticipo agli ingressi”.