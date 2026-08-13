Il borgo antico di Molinara rivive grazie al "Molinara Music Festival" - VIDEO Sindaco Addabbo: Una piccola Pompei del fortore. Gentilcore: Per l'edizione 2027 spazio ai giovani

Al via ieri sera nel caratteristico borgo antico di Molinara, nel Fortore, la seconda edizione del Molinara Music Festival che si concluderà questa sera con le esibizioni di Carlo e Antonio duo, progetto musicale sannita e dei napoletani 'A67, che a distanza di 20 anni festeggiano il loro album d'esordio con l'omonimo tour 'A camorra song' io proprio nel centro sannita.

Tante le persone che nella serata di ieri hanno affollato i vicoli caratteristici e ristrutturati in maniera eccellente del borgo antico di Molinara dove si sono esibiti Enzo Mirone, con la sua "Operina elettro meccanica" metterà in scena una performance visual-musicale espressiva e riflessiva, incentrata su congegni sonori, giocattoli parlanti, strumenti musicali giocattolo, vecchi registratori e carillon e Francesco Di Bella, frontman dei 24 Grana, con il suo "Acqua Santa Summer Tour".

Molinara music festival, organizzato dalla Agorà Asp, guidata da Giorgio Gentilcore con la direzione artistica di Antonello Belemonte. Tema di quest'anno "Campania sounds: tra rock, musica sperimentale e fusion"

“Il borgo antico di Molinara, dopo il restauro conservativo appare come una piccola Pomepi del Fortore” ha dichiarato orgoglioso il sindaco Giuseppe Addabbo che ha poi ricordato la tradizione musicale del centro fortorino dove è presente “da oltre 100 anni una banda musicale. Una vera cultura per la musica” ha infine precisato il primo cittadino.

E già si guarda all'edizione del 2027. “Ci sarà sicuramente una serata dedicata ai nostri giovani” ha annunciato il presidente dell'associazione Agorà Aps, Giorgio Gentilcore che ha poi rimarcato: musica come cultura per le nostre nuove generazioni alle quale daremo l'opportunità di esibirsi e crescere con le loro passioni nella loro terra”.