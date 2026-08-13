Fiorentina-Benevento, comincia la prevendita per i tifosi giallorossi Tutte le info per l'acquisto dei tagliandi nel settore ospiti per il match di Coppa Italia

La Società ACF Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che a partire dalle ore 13.00 di oggi, 13 agosto 2026, saranno in vendita — presso i punti vendita abilitati Vivaticket e tramite il sito www.vivaticket.it — i tagliandi per il settore ospiti relativi alla gara di Coppa Italia Fiorentina–Benevento, in programma domani, 14 agosto p.v. alle ore 21:15. I punti vendita Vivaticket abilitati alla distribuzione dei tagliandi per il “Settore Ospiti” dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze sono consultabili attraverso il sito www.vivaticket.it

Residenti nella Regione Campania:

Vendita consentita esclusivamente per il Settore Ospiti (Curva Esterna CE1) acquistabile solo dai titolari di fidelity card del BENEVENTO CALCIO.

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