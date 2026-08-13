Fiorentina-Benevento, diretta conferenza stampa di Floro Flores LIVE Le parole del tecnico giallorosso in vista del match di Coppa Italia

Domani il Benevento tornerà in campo per affrontare la Fiorentina in Coppa Italia. Per i giallorossi sarà l'ultima uscita prima dell'inizio del campionato di Serie B. In conferenza stampa, il tecnico Floro Flores ha presentato così l'incontro:

Mister è arrivato Okereke, cosa ne pensi di questo calciatore?

"Lo vedo bene dove vuole lui. Non metto calciatori in difficoltà. E' successo che ci sono delle esigenze, come con Kouan e Simonetti. Vorrei ringraziare la società e il direttore Padella perché hanno fatto un mercato straordinario, lavorano su questo calciatore da un mese. Gli faccio i complimenti"

Su quale aspetto tieni maggiormente domani con la Fiorentina?

"L'atteggiamento è il fattore più importante. Di fronte abbiamo una grandissima squadra, con un allenatore che più di tutti mi ha dato la voglia di fare questo lavoro. Ha fatto un lavoro mondiale, ha preso calciatori straordinari. Affronteremo una grande squadra, la qualità è tanta. Bisogna avere l'umiltà di una squadra di provincia e con l'umiltà di giocare a calcio, senza perdere ciò che siamo".

Per te sarà una partita particolare, tuo figlio è un tesserato della Fiorentina.

"Sarà una grande emozione trovare mio figlio. Farà il raccattapalle, deve ancora fare molta strada. Per me sarà una bellissima emozione. Ma sono sentimenti che vivo sempre, a prescindere da dove giochiamo".

Come sta la squadra?

"Sono contento di aver passato il turno perché queste partite sono totalmente diverse rispetto alle amichevoli. Il mio sogno è quello di giocare al Maradona contro il Napoli, vedendo il tabellone possiamo riuscirci. Sognare non fa male a nessuno. Il calcio è fatto di sogni. Di fronte abbiamo una grandissima squadra".

Ci saranno dei cambi di formazione?

"Contro il Ravenna ha giocato Esposito perché stava meglio. Domani forse giocherà Vannucchi perché l'ho visto meglio. I miei portieri sono tutti sullo stesso livello, non ci sono problemi. Valuto gli allenamenti, mi piace avere tutti sul pezzo e punto ad avere i nuovi sullo stesso livello. Quando ci alleniamo l'intensità è alta e tante volte si può fare fatica, ma la qualità è immensa".