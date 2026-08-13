Benevento, la sfida a Firenze e tanti ricordi indelebili Dalla partita del ricordo di Astori, al successo del 2020 firmato da Improta. Un precedente in Coppa

Cinque volte il Benevento ha affrontato nella sua storia la squadra viola e, come dicono a Firenze, questa sfida al Franchi non sarà mai una sfida qualunque. Tutto viene dalla partita del ricordo, quella dell'11 marzo 2018, che si disputò nello stadio fiorentino subito dopo la scomparsa di Davide Astori. Clima surreale, stadio pieno e commosso. Era il Benevento di De Zerbi che tentava disperatamente di risalire la china. Perse 1-0 con un gol di Viktor Hugo di testa.

Di queste 5 sfide ce n'è anche una come questa di domani in Coppa Italia: storia del 15 dicembre 2021, Benevento era allenato da Fabio Caserta che arriverà fino ai play off contro il Pisa. Quel giorno, l'ultima volta che le due squadre si sono affrontate, la viola di Italiano vinse per 2 a 1 con i gol di Milenkovic e Sottil. Per il Benevento segnò Moncini in una gara in cui i giallorossi avrebbero meritato persino qualcosa in più.

Delle cinque sfide, insomma, quattro le hanno vinte i viole (due volte al Vigorito). Una però è appannaggio del Benevento nell'anno storico della promozione in serie A con Pippo Inzaghi in panchina. La data da cerchiare in rosso è il 22 novembre 2020, in pieno Covid. Il Benevento bagnò l'ennesimo esordio di Prandelli sulla panchina viola andando a violare il Franchi con una stilettata di Riccardo Improta. Un giorno da ricordare per la squadra giallorossa che sembrava destinata a salvarsi in quella difficile stagione in serie A. Invece un finale da cancellare la costrinse alla retrocessione.