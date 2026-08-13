Floro ne convoca 22 per la trasferta a Firenze C'è per la prima volta Okereke, mancano Mancini e Mehic in viaggio verso Caserta

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento. Nelle file della squara sannita c'è una nuova presenza, quella del nigeriano Okereke, mancano invece, oltre agli infortunati Schimmenti, Carfora, Ricci e Celia e il giovane Battista, anche Manconi e Mehic, ormai avviati verso la cessione alla Casertana. Sono quindi 22 i convocati dal tecnico napoletano per questa trasferta al Franchi di Firenze.



PORTIERI



22 Esposito Manuel

96 Sylla Alioune

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

77 Pierozzi Edoardo

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo



CENTROCAMPISTI



28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



24 Giugliano Marco

11 Lamesta Davide

30 Logan Gaspar

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

90 Verdi Simone