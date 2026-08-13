Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento. Nelle file della squara sannita c'è una nuova presenza, quella del nigeriano Okereke, mancano invece, oltre agli infortunati Schimmenti, Carfora, Ricci e Celia e il giovane Battista, anche Manconi e Mehic, ormai avviati verso la cessione alla Casertana. Sono quindi 22 i convocati dal tecnico napoletano per questa trasferta al Franchi di Firenze.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
90 Verdi Simone
Floro ne convoca 22 per la trasferta a Firenze
C'è per la prima volta Okereke, mancano Mancini e Mehic in viaggio verso Caserta
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento. Nelle file della squara sannita c'è una nuova presenza, quella del nigeriano Okereke, mancano invece, oltre agli infortunati Schimmenti, Carfora, Ricci e Celia e il giovane Battista, anche Manconi e Mehic, ormai avviati verso la cessione alla Casertana. Sono quindi 22 i convocati dal tecnico napoletano per questa trasferta al Franchi di Firenze.