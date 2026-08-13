Riempie di botte la convivente che si barrica in casa e dà l'allarme: arrestato San Marco dei Cavoti. In carcere un 44eenne fermato dai carabinieri

Lo hanno arrestato i carabinieri per maltrattamenti aggravati. E' l'ipotesi di reato contestata ad un 44enne per un episodio acaduto nella serata a San Marco dei Cavoti. Dove, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, probabilmente nel corso di una lite, avrebbe aggredito la convivente, riempiendola di botte. La malcapitata è riuscita a barricarsi in casa e a far scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi immediatamente i militari, che hanno bloccato il 44enne e l'hanno condotto in caserma.

Dichiarato in arresto, l'uomo è stato succesivamente trasferito, su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, presso il carcere di contrada Capodimonte, a Benevento, dove resterà in attesa della convalida. Un'udienza durante la quale, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà fornire la sua versione sui fatti. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.