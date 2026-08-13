Droga 'natalizia' in cucina e pianerottolo, in divano e dietro porta: arrestato Montesarchio. In carcere un 62enne fermato dai carabinieri. Sequestrato circa mezzo chilo di 'roba'

Quattrocento grammi di hashish, 61 di marijuana e 1 di cocaina disseminati in più punti. Droga confezionata in alcuni casi nel cellophane, come logo un pupazzo con la scritta 'Merrijuana Christmas'. L'hanno sequestrata i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno arrestato Pietro R., un 62enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

E' l'epilogo di una perquisizione compiuta dai militari nell'abitazione dell'uomo: secondo una prima ricostruzione, in cucina sono stai rinvenuti due barattoli, in uno era custodita una dose di cocaina, da entrambi fuoriusciva un odore di hashish. La 'visita' è poi proseguita sul pianerottolo, dove le sorprese sono saltate fuori dietro una porta smontata ed appoggiata al muro. E' qui che sono stati scovati due panetti di hashish e la marijuana. Non è finita: il 'bottino' del sequestro è stato infatti arricchito da altri tre panetti di hashish nascosti in un divano abbandonato lungo la rampa delle scale, un disturbatore di frequenze e da 3500 euro trovati in un armadio e nel portafogli del 62enne. Che, condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e , su disposizione del pm Giulio Barbato, trasferito in carcere.

E' difeso dagli avvocati Mario Cecere e Pierluigi Pugliese. Domani la convalida dinanzi al gip Maria Di Carlo.