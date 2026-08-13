Manconi saluta il Benevento: "Un onore aver indossato la maglia giallorossa" "Le emozioni vissute non le dimenticherò mai. Mi sono sentito a casa"

Manconi lascia il Benevento. L'attaccante non vestirà la maglia giallorossa nel prossimo campionato di Serie B. Attraverso un post pubblicato sui social, il calciatore ha salutato con grande affetto tutta la realtà sannita dopo due stagioni vissute in giallorosso.

"Non è semplice trovare le parole giuste per salutare una piazza che, in questi due anni è diventata casa. Quando sono arrivato a Benevento sapevo di approdare in una società importante, con una tifoseria che vive di calcio con grande passione. Fin dal primo giorno ho cercato di ripagare questa fiducia con il lavoro I impegno e il massimo rispetto per questa maglia. Il primo anno non è stato semplice. Abbiamo vissuto tante difficoltà e i risultati non sono stati quelli che tutti avremmo voluto. Nonostante questo ho cercato di dare sempre il mio contributo chiudendo la stagione con 9 goal mettendo sempre il gruppo davanti a tutto. In estate ho scelto di restare perché credevo in questo progetto. L'ho fatto con convinzione, accettando anche condizione economiche diverse pur di continuare a far parte del Benevento. lo mia moglie e i miei figli siamo stati davvero bene e questa città ci ha fatto sentire accolti. Quest'anno abbiamo raggiunto I'obbiettivo che tutti sognavamo riportare il Benevento in serie B. Un traguardo costruito con sacrificio, lavoro e unità e sono orgoglioso di averne fatto parte. Ho dato tutto me stesso contribuendo a questo traguardo con 10 goal e dando tutto me stesso per Benevento, per i compagni mettendo sempre davanti il gruppo e non il fattore personale. Oggi le nostre strade si dividono. E una scelta che rispetto, non per mia scelta, ma la vita va avanti e ci sarà una nuova sfida che mi aspetterà ... Ringrazio la società, il presidente, i direttori, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che lavorano dietro le quinte con passione e dedizione. Un grazie speciale va ai tifosi, che mi hanno fatto sempre sentire il loro affetto e la loro vicinanza. Indossare questa maglia è stato un onore e porterò con me tanti ricordi che non dimenticherò mai . Vorrei ringraziare anche chi in questi due anni, mi ha criticato. Le critiche fanno parte del calcio e le ho sempre accettate con rispetto. Anzi spesso sono state uno stimolo in più per lavorare ancora più duramente e dimostrare sul campo il mio valore . Lascio Benevento con il cuore pieno di gratitudine, con il ricordo di due anni intensi e con la soddisfazione di aver dato tutto me stesso ogni volta che ho indossato questa maglia. Auguro al Benevento e ai suoi tifosi le migliori soddisfazioni per il futuro. Questa città avrà sempre un posto speciale nel cuore mio e della mia famiglia. Grazie di tutto, Benevento".