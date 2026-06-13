Sudtirol, scelta fatta per a panchina: Gorgone sorpassa Andreoletti Il presidente dell'Empoli: "Tra una decina di giorni faremo le nostre scelte sull'allenatore"

L'Empoli prende tempo, non sembra avere fretta sulla scelta del nuovo allenatore. Il presidente Fabrizio Corsi spiega le strategie della sua società: “Con Caserta (a scadenza di contratto il 30 giugno) ci siamo sentiti e stiamo facendo le nostre valutazioni, così come stiamo valutando anche altri profili che hanno fatto bene in Serie C. Penso che entro una decina di giorni faremo le nostre scelte.”

Per una squadra che aspetta, un'altra sembra aver risolto i suoi problemi. Si tratta del Sudtirol. Giorgio Gorgone (nella foto in alto) ha vinto il ballottaggio con Matteo Andreoletti e sarà il successore di Fabrizio Castori. All’inizio della prossima settimana verrà formalizzata la svolta e inizierà ufficialmente il nuovo corso biancorosso. Matteo Lovisa rescinderà il contratto con la Juve Stabia e diventerà il nuovo direttore sportivo del Südtirol. Poi l’allenatore e successivamente inizierà la costruzione della squadra.

Nel frattempo il Padova ha comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Calabro che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Da un allenatore ad un direttore sportivo: il Catanzaro ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Ciro Polito per la prosecuzione del rapporto professionale che legherà le parti fino al 30 giugno 2028. Il “dopo Monza” può iniziare.