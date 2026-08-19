Benevento-Modena al "primo anno" Mazzoni di Prato

Sarà il primo anno Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, neopromosso nell’organico della Can di Serie A e Serie B, a dirigere sabato la sfida tra Benevento e Modena. Mazzoni non ha mai diretto prima d'ora il Benevento, nella vita privata é agente di commercio in Toscana durante la settimana e arbitro sui campi di calcio nel weekend. La sua avventura nel mondo arbitrale è iniziata quasi per caso nel 2015, quando giocava a calcio a livello provinciale solo per passione. Nel 2023 è arrivato il salto nel calcio professionistico con l’ingresso in Serie C: tre stagioni intense, culminate con le designazioni nei playoff del 2026 e impreziosite dal confronto diretto con maestri del calibro di Luca Banti e Daniele Orsato, figure che, insieme a Gianluca Rocchi, hanno sempre rappresentato i suoi principali punti di riferimento.
Mazzoni sarà coadiuvato da Giovanni Baccini di Conegliano e Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo Francesco Fourneau di Roma 1. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Stefano Del Giovane di Albano Laziale.
BENEVENTO - MODENA Sabato 22/08 h. 21.00
MAZZONI
BACCINI - BELSANTI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)
VICENZA - CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30
LA PENNA
COSTANZO - MONACO
IV: LUONGO
VAR: BARONI (ON–SITE STADIO ROMEO MENTI)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO ROMEO MENTI)
CARRARESE - MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00
CALZAVARA
SCARPA – EL FILALI
IV: GANDINO
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00
FERRIERI CAPUTI
MOKHTAR - BIFFI
IV: ZANOTTI
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
AVELLINO - AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00
DRIGO
BINDONI – DELLA MEA
IV: GUIDA
VAR: PICCININI
AVAR: GHERSINI
EMPOLI - CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00
TREMOLADA
COLAROSSI - TEMPESTILLI
IV: MARESCA M.
VAR: MAGGIONI
AVAR: PRONTERA
HELLAS VERONA - ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00
DI LORETO (foto)
PASSERI - GRASSO
IV: SOZZA
VAR: PEZZUTO
AVAR: RUTELLA
PISA - PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00
PERRI
ALASSIO - LUCIANI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: CAMPLONE
CESENA - SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00
SACCHI J. L.
LAGHEZZA - BOATO
IV: CASTELLANO
VAR: MASSIMI
AVAR: DIONISI
PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00
COLLU
CAVALLINA - REGATTIERI
IV: TORO
VAR: COSSO
AVAR: GARIGLIO