Benevento-Modena al "primo anno" Mazzoni di Prato Tutte le designazione della prima giornata di serie B

Sarà il primo anno Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, neopromosso nell’organico della Can di Serie A e Serie B, a dirigere sabato la sfida tra Benevento e Modena. Mazzoni non ha mai diretto prima d'ora il Benevento, nella vita privata é agente di commercio in Toscana durante la settimana e arbitro sui campi di calcio nel weekend. La sua avventura nel mondo arbitrale è iniziata quasi per caso nel 2015, quando giocava a calcio a livello provinciale solo per passione. Nel 2023 è arrivato il salto nel calcio professionistico con l’ingresso in Serie C: tre stagioni intense, culminate con le designazioni nei playoff del 2026 e impreziosite dal confronto diretto con maestri del calibro di Luca Banti e Daniele Orsato, figure che, insieme a Gianluca Rocchi, hanno sempre rappresentato i suoi principali punti di riferimento.

Mazzoni sarà coadiuvato da Giovanni Baccini di Conegliano e Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo Francesco Fourneau di Roma 1. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

BENEVENTO - MODENA Sabato 22/08 h. 21.00

MAZZONI

BACCINI - BELSANTI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)

VICENZA - CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30

LA PENNA

COSTANZO - MONACO

IV: LUONGO

VAR: BARONI (ON–SITE STADIO ROMEO MENTI)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO ROMEO MENTI)

CARRARESE - MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00

CALZAVARA

SCARPA – EL FILALI

IV: GANDINO

VAR: SANTORO

AVAR: MAZZOLENI

SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

MOKHTAR - BIFFI

IV: ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR: DI VUOLO

AVELLINO - AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00

DRIGO

BINDONI – DELLA MEA

IV: GUIDA

VAR: PICCININI

AVAR: GHERSINI

EMPOLI - CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00

TREMOLADA

COLAROSSI - TEMPESTILLI

IV: MARESCA M.

VAR: MAGGIONI

AVAR: PRONTERA

HELLAS VERONA - ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00

DI LORETO (foto)

PASSERI - GRASSO

IV: SOZZA

VAR: PEZZUTO

AVAR: RUTELLA

PISA - PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00

PERRI

ALASSIO - LUCIANI

IV: MUCERA

VAR: PRONTERA

AVAR: CAMPLONE

CESENA - SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00

SACCHI J. L.

LAGHEZZA - BOATO

IV: CASTELLANO

VAR: MASSIMI

AVAR: DIONISI

PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00

COLLU

CAVALLINA - REGATTIERI

IV: TORO

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO