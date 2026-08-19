Benevento-Modena al "primo anno" Mazzoni di Prato

Tutte le designazione della prima giornata di serie B

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Benevento.  

Sarà il primo anno Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, neopromosso nell’organico della Can di Serie A e Serie B, a dirigere sabato la sfida tra Benevento e Modena. Mazzoni non ha mai diretto prima d'ora il Benevento, nella vita privata é agente di commercio in Toscana durante la settimana e arbitro sui campi di calcio nel weekend. La sua avventura nel mondo arbitrale è iniziata quasi per caso nel 2015, quando giocava a calcio a livello provinciale solo per passione. Nel 2023 è arrivato il salto nel calcio professionistico con l’ingresso in Serie C: tre stagioni intense, culminate con le designazioni nei playoff del 2026 e impreziosite dal confronto diretto con maestri del calibro di Luca Banti e Daniele Orsato, figure che, insieme a Gianluca Rocchi, hanno sempre rappresentato i suoi principali punti di riferimento. 

Mazzoni sarà coadiuvato da Giovanni Baccini di Conegliano e Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo Francesco Fourneau di Roma 1. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

 

BENEVENTO - MODENA Sabato 22/08 h. 21.00

MAZZONI

BACCINI - BELSANTI

IV:      FOURNEAU

VAR:     PATERNA (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)

AVAR:     DEL GIOVANE (ON SITE STADIO CIRO VIGORITO)

 

VICENZA - CATANZARO Venerdì 21/08 h. 20.30

LA PENNA

COSTANZO - MONACO

IV:      LUONGO

VAR:     BARONI (ON–SITE STADIO ROMEO MENTI)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO ROMEO MENTI)

 

CARRARESE - MANTOVA Sabato 22/08 h. 19.00

CALZAVARA

SCARPA – EL FILALI

IV:      GANDINO

VAR:     SANTORO

AVAR:      MAZZOLENI

 

SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 22/08 h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

MOKHTAR - BIFFI

IV:       ZANOTTI

VAR: VOLPI

AVAR:  DI VUOLO

 

AVELLINO - AREZZO Sabato 22/08 h. 21.00 

DRIGO

BINDONI – DELLA MEA

IV:     GUIDA

VAR:     PICCININI

AVAR:     GHERSINI

 

EMPOLI - CREMONESE Sabato 22/08 h. 21.00

TREMOLADA

COLAROSSI - TEMPESTILLI

IV:     MARESCA M.

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      PRONTERA

 

HELLAS VERONA - ASCOLI Domenica 23/08 h. 19.00

DI LORETO (foto)

PASSERI - GRASSO

IV:     SOZZA

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     RUTELLA

 

PISA - PADOVA Domenica 23/08 h. 19.00

PERRI

ALASSIO - LUCIANI

IV:     MUCERA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       CAMPLONE

 

CESENA - SAMPDORIA Domenica 23/08 h. 21.00

SACCHI J. L.

LAGHEZZA - BOATO

IV:       CASTELLANO

VAR:      MASSIMI

AVAR:      DIONISI

 

PALERMO – JUVE STABIA Domenica 23/08 h. 21.00

COLLU

CAVALLINA - REGATTIERI

IV:     TORO

VAR:    COSSO

AVAR:      GARIGLIO

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