Scopigno Cup, reti bianche tra le under 17 di Salernitana e Benevento Il mirino adesso è puntato sull'esordio in campionato con la Roma

Salernitana-Benevento 0-0

Salernitana: Milione, Nascente, Vollaro, Izzo, Iuliano, D'Auria, Rusciano, Caprio , Di Dato, Natale, Montoro. A disp.: Fontanella, Breglia, Iuliano, Diletto, Carangio, Fusco, Russo, Oliva, Trimboli. All.: Criscuolo

Benevento: Esposito, Cimmino (22'st Aprovitola), Lo Russo (12'st Coppola), Gargiulo (1'st Vitelli), Comotti (1'st Martello), Ferraro, Ferretti (9'st Calabria), Greco (1'st Filiberti), Schettino, Sorbo, Beyai (19'st Silvestri). A disp.: Porcelli, Fierro. All.: Schiavi

Pareggio a reti bianche tra Salernitana e Benevento nella seconda giornata della Scopigno Cup. Dopo la sconfitta di ieri rimediata con l'Avellino, il Benevento è stato eliminato dalla competizione. Sono stati, comunque, due giorni importanti che sono serviti a Schiavi per fare il punto della situazione in vista del campionato. Le attenzioni sono tutte rivolte all'esordio, in programma il prossimo 6 settembre, quando all'Avellola si presenterà la Roma allenata da Polverini.