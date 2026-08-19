Operatrice sanitaria salva bimbo, Parisi: "Gesto di grande professionalità" Il commissario provinciale della Lega: prontezza e straordinaria preparazione

"Desidero esprimere il mio più sentito plauso e un profondo ringraziamento all'indirizzo di Lina Ruggiero, operatrice sanitaria di Sant’Agata de’ Goti, che oggi, presso una piscina comunale saticulana, ha salvato la vita a un bambino che stava soffocando a causa dell’ostruzione delle vie aeree provocata da un boccone di cibo, intervenendo tempestivamente con la manovra di Heimlich".

A dichiararlo è Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega per la provincia di Benevento che intervine sulla vicenda anticipata da Ottopagine.it (Leggi qui).

"Apprendo come la professionista autrice di questo straordinario gesto presti il suo servizio presso il presidio ospedaliero ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ di Sant’Agata de’ Goti. Quanto accaduto oggi dimostra, ancora una volta, l'elevato valore professionale, la prontezza e la straordinaria preparazione degli uomini e delle donne che lavorano presso l'ospedale saticulano". "Questo intervento provvidenziale – prosegue Parisi – si è svolto al di fuori delle mura ospedaliere, in un luogo pubblico e di ritrovo, ma accende un faro fondamentale sul livello di eccellenza delle competenze che ruotano attorno alla nostra struttura sanitaria. Donne e uomini altamente qualificati che, anche fuori dal turno di lavoro, mettono la propria preparazione al servizio della comunità e della salvaguardia della vita umana"

