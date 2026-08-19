Geloso, tormenta la ex: deve starle lontano 1 chilometro Benevento. Divieto di avvicinamento per un 28enne indagato per stalking

Non può avvicinare l'ex compagna e deve stare lontano da lei e dai suoi familiari almeno 1000 metri. È la misura applicata dal gip Maria Amoruso su richiesta della Procura, ad un 28enne di Benevento indagato per stalking.

Nel mirino dei carabinieri sono finiti i comportamenti che il giovane avrebbe mantenuto nei confronti della ragazza. Lei aveva interrotto la relazione, una decisione che il 28enne non avrebbe accettato. Spinto dalla gelosia avrebbe iniziato a tormentarla ad offenderla pesantemente. Un repertorio fatto anche di minacce che le avrebbe rivolto in ogni occasioni. L'inchiesta è stata avviata dopo la denuncia della parte offesa, sfociano nella misura a carico del 28enne,difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.