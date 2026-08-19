Alla scoperta dell'avversario. Modena sbarazzino: attenti a quei tre in attacco Olzer, Caso e Ambrosino possono mettere in difficoltà chiunque con la loro velocità

Alla scoperta del Modena, primo avversario del Benevento in campionato. La squadra di Galloppa ha ben figurato in Coppa Italia a Vanezia, dove però è ugualmente uscita di scena (2-3).

Squadra sbarazzina quella canarina, con un 3-4-3 che sfrutta molto la compattezza della difesa e le ripartenze del trio d'attacco estremamente veloce.

Per una disamina della squadra emiliana partiamo proprio dal trio d'attacco, che non sembra dare molti punti di riferimento alle difese avversarie. A destra l'ex pescarese Olzer, a sinistra il torrese Caso, lo scorso anno per metà stagione a Monza, e in mezzo (ma si fa per dire...) il ragazzo del Napoli, Ambrosino. Tre schegge, tutti rapidissimi e pronti a tuffarsi negli spazi. Forse manca una vera prima punta, visto che la società è ancora alla ricerca di un attaccante di caratteristiche diverse, ma per una partita in trasferta quel trio sembra fatto apposta.

L'ultimo arrivo in casa canarina è il mediano 2007 del Torino, Acquah, un ragazzone capace di aggiungere sostanza ad un centrocampo che ha già degli ottimi “geometri” come l'ex Pescara Brugman o come Bianco. A rifinire il 3-4-3 sulle due fasce due giocatori tra esperienza e freschezza, come l'esperto Zampano a sinistra e il ragazzo del Monopoli, Imputato, a destra.

Difesa a tre, piuttosto fisica con Tonoli, Nador e Nieling, davanti all'esperto, ma un po' datato, Chichizola.

Squadra affidata ad uno dei tecnici più giovani della categoria, Daniele Galloppa, fresco dello scudetto conquistato con la Primavera della Fiorentina.