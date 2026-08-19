Per Città Spettacolo cambia l'orario per il ritiro dei rifiuti: ecco come e dove Ordinanza per modifiche temporanee degli orari per la raccolta porta a porta a Benevento

Con ordinanza del vicesindaco Francesco De Pierro, in occasione dello svolgimento dal 25 al 30 agosto della manifestazione 'Benevento Città Spetacolo sono state apportate modifiche temporanee degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio di raccolta porta a porta. Queste le modifiche apportate: alle utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel “Percorso A – Centro Storico” e, più specificatamente, Viale dei Rettori, Piazza IV Novembre, Corso Garibaldi, Piazza Santa Sofia, Piazza Federico Torre, Via C. de Julis, Via C. de Rende, Piazza Arechi II, Via N. Franco, Via M. La Vipera, Vico I e II Trescene, Via Papa Vittore III, Piazza Piano di Corte, Via S. Pantaleone, Via Sant'Agostino, Via G. Verdi, Via de Nicastro, Vico Arc. Feoli, Via B. Camerario, Vico S. Nicola, Vico Volpe, Vico S. Stefano, Via E. Mutarelli, Via Manciotti, Via Traiano, Via III Settembre, Vico Diomede, Via Ruscelli,Piazza Ruscelli, Piazza Papiani, Via G. de Vita, Piazza Sabariani,Via largo Feoli, Via A. Pacca, Via Annunziata, Vico S. Vittorino, Rampa Annunziata, Rampa Porta Rufina, Via S. T. Mele, Vico S. Artelaide, Via G. Repola, Via S. Bologna, Piazza de Martini, Via O. Pupilio, Via Erchemperto, Piazza Roma, Via Odofredo, Vico Foppa, Via A. De Blasio, Vico Borea, Via San Vittorino, Vicolo Assise, Via T.Pellegrini, Piazza Guerrazzi, Vico Noce, Vico Arechi, Vico Trappeto, Via Umberto I, Via S.Borgia, Piazza Orsini, via Ennio Goduti, Piazza Dogana, Via I Morra, Via Damaso, Via Papiniano, Via L. Della Greca, Largo B. Feoli, Via porta Rettore, Via C. Rampone, Piazza Mazzini, Via Carrozzieri, Via P. de Caro, Via Madonnella ed aree limitrofe piazza Risorgimento, di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità: · l'esposizione della frazione non differenziabile, prevista per il giorno martedì 25 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno mercoledì 26 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00; · l’esposizione della frazione multimateriale (plastica e metalli), prevista per il giorno mercoledì 26 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59, dovrà eseguirsi il giorno giovedì 27 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00; · l'esposizione della frazione carta, prevista per il giorno giovedì 27 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59, dovrà eseguirsi il giorno venerdì 28 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00; · l’esposizione della frazione organica, prevista per il giorno venerdì 28 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59, dovrà eseguirsi il giorno sabato 29 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00; · l'esposizione del vetro, prevista per il giorno domenica 30 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 31 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00; · l'esposizione del vetro per le utenze non domestiche, prevista per il giorno domenica 30 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 31 Agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00; 2)

alle utenze domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel “Percorso A – Centro Storico” e, più specificatamente, Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, di esporre i rifiuti secondo la seguente modalità: · l'esposizione della frazione non differenziabile, prevista per il giorno martedì 25 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59, dovrà eseguirsi il giorno mercoledì 26 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00; 3) alle utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel “Percorso A – Centro Storico” e, più specificatamente, nella piazzetta tra Via Parrocchia Nuova e Via Port’Arsa, di esporre i rifiuti secondo le seguenti modalità: · l’esposizione della frazione multimateriale (plastica e metalli), prevista per il giorno mercoledì 26 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle 23:59, dovrà eseguirsi il giorno giovedì 27 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 09:00; · l'esposizione del vetro, prevista per il giorno domenica 30 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 31 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00; · l'esposizione del vetro per le utenze non domestiche, prevista per il giorno domenica 30 agosto 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59, dovrà eseguirsi il giorno lunedì 31 agosto 2026 dalle ore 05:00 e fino alle ore 9:00.

Le utenze non rientranti nel perimetro del servizio di raccolta porta a porta innanzi indicato continuano ad esporre i rifiuti secondo il corrente calendario.

