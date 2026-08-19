Armadietto elettrico in fiamme, poi una piccola esplosione: paura e danni - FOTO E' accaduto questa mattina in via Labruzzi al quartiere Capodimonte di Benevento

Momenti di paura e concitazione questa mattina in via Carlo Labruzzi, al rione Capodimonte di Benevento, per un incendio di un armadietto elettrico vicino la parete di un palazzo.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto il fumo e successivamente le fiamme divampare dalla struttura. Sul posto sono accori i vigili del fuoco dal vicino comando provinciale. Mentre stavano estinguendo le fiamme con appositi estintori, una piccola esplosione ha interessato probabilmente un tombino, divelto, nei pressi del quale passano anche alcune tubazioni del gas.

Resta da stabilire se si sia trattato di vapori dell'incendio finiti nel tombino o di un residuo di gas.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito grazie alla professionalità dei vigili del fuoco.

Necessario l'intervento dei tecnici dell'Enel che hanno lavorato a lungo prima di ripristinare la situazione e della società del gas che hanno effettuato un sopralluogo.

I residenti dello stabile e in particolare la A.M Security che ha sede proprio nel palazzo interessato hanno voluto ringraziare per l'operato attento e scrupoloso sia i vigili del fuoco che i tecnici dell'Enel.