Benevento, prove generali per il Modena. Cherubini c'è, Verdi out Molti tifosi sugli spalti, occhi soprattutto per l'ex romanista che si candida per sabato

Mattinata a porte aperte e con un discreto numero di tifosi sugli spalti dell'Imbriani. Occhi soprattutto per il nuovo arrivato Luigi Cherubini, che Floro ha schierato subito nella partitina finale sulla sua corsia di pertinenza, la sinistra. La condizione fisica è pressochè ottimale, l'inserimento è invece ancora da perfezionare. D'altro canto sarebbe stato strano il contrario. Si vede che non c'è abitudine a giocare con lui e che ci sarà bisogno di un po' di tempo per intendersi. L'ex romanista ci ha messo tanta voglia, ha provato in ogni modo ad entrare nel vivo del gioco, ma spesso ne è rimasto escluso. Inserirsi in una squadra che si conosce a memoria e che ha dei movimenti già codificati non è affatto semplice. Ma è pensabile che Floro ci lavori inmtensamente in questi giorni che rimangono al debutto e lo tenga in serie considerazione per un posto nell'undici base.

Nel complesso la condizione fisica del gruppo sembra già buona, Floro come sempre ha mischiato le carte anche nel quartetto di difesa (da una parte Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, dall'altra Pierozzi, Saio, Caldirola Beruatto). Belle iniziative dei due “squalificati”, Tumminello e Okereke, che aumenta il rammarico di nom averli alla prima contro il Modena. Si è rivisto anche Schimmenti, che è andato persino a segno.

Verdi non ci sarà contro gli emiliani

Simone Verdi si è sottoposto martedì a risonanza magnetica. L'esame strtumentale ha rilevato una “piccolissima distrazione muscolare della fascia plantare”. Lo staff sanitario lo valuterà attentamente in questi giorni, ma sembra difficile che sabato possa essere della partita col Modena. Nulla di preoccupante invece per Kouan, uscito a fine partitella per una botta: “lieve trauma contusivo alla caviglia”. Il nigeriano è assolutamente recuperabile e per la sfida d'esordio ci sarà.