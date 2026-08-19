Sant'Agata, il bilancio del primo mese di attività del comandante Faggiano I servizi della Polizia Municipale del centro saticulano

Controlli, prevenzione, sicurezza urbana e attenzione al territorio al centro del primo mese in servizio del capitano Leandro Faggiano, da qualche settimana a capo dell apolizia municipale di Sant'Agata de' Goti. a rendere noti i risultati sulla pagina social ufficiale è stato il Comune saticulano.

Nel corso delle prime settimane di servizio è stata avviata un’attività di ricognizione generale delle principali criticità presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione alla disciplina della circolazione e della sosta, alla sicurezza della viabilità, al decoro urbano e alle esigenze delle diverse frazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina della sosta, attraverso un controllo generale del territorio nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza della circolazione e una più corretta fruizione degli spazi pubblici.

È stata inoltre avviata un’attività di controllo e presidio dei principali punti di accesso alla città. Con cadenza settimanale vengono istituiti, in via programmata, posti di controllo della Polizia Municipale, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, alla prevenzione delle condotte illecite e ad assicurare una maggiore presenza del Corpo sul territorio.

Un’importante attività di prevenzione e repressione ha inoltre riguardato le zone periferiche e le diverse frazioni del Comune, con particolare riferimento alla presenza di rami, alberi e vegetazione sporgenti sulla sede stradale, situazione potenzialmente pericolosa per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

A seguito dei controlli effettuati, sono stati elevate sanzionati ed impartite prescrizioni per la messa in sicurezza e la pulizia di circa dieci aree private, interessate da vegetazione e rami che invadevano o interferivano con la sede stradale.

Sul fronte della sicurezza urbana e della videosorveglianza, "è stato predisposto il nuovo Regolamento comunale per la videosorveglianza, finalizzato a disciplinare in maniera organica e conforme alla normativa vigente l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, favorendone al contempo l’integrazione con le politiche di sicurezza urbana.

Sempre in materia di viabilità e vivibilità degli spazi urbani, è stata inoltre istituita, in via sperimentale nei fine settimana, l’area pedonale urbana sul Viale Vittorio Emanuele III, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del centro cittadino e garantire maggiori condizioni di sicurezza per pedoni e cittadini.

Di particolare rilievo anche l’attività di polizia giudiziaria svolta a seguito di un sinistro stradale con fuga e omissione, nel quale si erano verificati danni sia alle persone sia alle cose. Attraverso una specifica attività investigativa, il personale della Polizia Municipale è riuscito a individuare il conducente responsabile, che è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stato inoltre adottato il provvedimento previsto dalla normativa in materia di patente di guida, con ritiro della patente.



"Questo primo mese – dichiara il Comandante della Polizia Municipale,Leandro Faggiano – è stato soprattutto un periodo di conoscenza approfondita del territorio, di ascolto e di individuazione delle principali criticità. Abbiamo scelto di intervenire mettendo insieme prevenzione e repressione, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole ma, soprattutto, di migliorare concretamente la sicurezza e la vivibilità della città e delle sue frazioni.

Desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutto il personale della Polizia Municipale di Sant’Agata de’ Goti, per l’impegno, la professionalità e la dedizione che quotidianamente dimostra nello svolgimento del proprio lavoro. In questo primo mese ho potuto constatare direttamente quanto sia importante il contributo di ogni operatore per garantire il funzionamento e la presenza del Corpo sul territorio."

"Questo primo mese di attività del nuovo Comandante rappresenta un segnale importante per la nostra comunità – dichiara il Sindaco, Avvocato Giovannina Piccoli – Abbiamo voluto dare alla Polizia Municipale un nuovo impulso, rafforzando la presenza sul territorio e ponendo al centro dell’azione amministrativa il tema della sicurezza, della legalità, del decoro e della vivibilità della nostra città.

Rivolgo il mio personale ringraziamento al Capitano Leandro Faggiano per l’impegno dimostrato in questo primo mese e, soprattutto, a tutto il personale della Polizia Municipale, che ogni giorno svolge un lavoro prezioso e spesso complesso al servizio della nostra comunità".