Programma Erasmus+: giovani provenienti da Spagna e la Turchia nel Sannio Organizzato dall'Ente Culturale San Lorenzo Martire - “Nicola Vigliotti” - ODV di San Lorenzello

L’Ente Culturale San Lorenzo Martire - “Nicola Vigliotti” - ODV di San Lorenzello (Bn), presieduto da Alfonso Guarino, ha promosso scambi giovanili internazionali nell'ambito del programma Erasmus+, accogliendo e facendo interagire giovani provenienti da paesi quali la Spagna e la Turchia per favorire l'integrazione e il dialogo interculturale.



L’obiettivo è quello di creare ponti tra culture, promuovere la cittadinanza europea attiva e superare le barriere linguistiche e culturali. Tra le attività principali sono in corso laboratori di cucina, musica, condivisione di tradizioni e stili di vita locali. I giovani partecipanti lavorano fianco a fianco in attività pratiche e momenti di socializzazione, riportando la realtà e la conoscenza del territorio di San Lorenzello in un contesto internazionale.

Ieri mattina 12 giovani studenti spagnoli e 11 turchi hanno visitato i luoghi e i monumenti più caratteristici della Città di Benevento, accompagnati dalle due guide laurentine Paolo Palladino e Paolo di Lucrezia, in collaborazione con l’ex-Comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento e San Lorenzello Fioravante Bosco.

La passeggiata dei ragazzi ha interessato la contestuale visita del Teatro Romano, del Duomo, dell’Arco di Traiano, del Complesso Unesco di Santa Sofia, del Museo del Sannio, dell’Hortus Conclusus, della Rocca dei Rettori con annesso giardino, nonché della Villa Comunale.

Va detto che i giovani studenti sono rimasti entusiasti per il valore storico e architettonico dei principali monumenti cittadini, e hanno voluto conoscere maggiori particolari su ognuno di essi. Non sono mancati gli accenni al Sannio Antico, alla scuola dei Gladiatori sanniti, all’importante appartenenza allo Stato Pontificio e alle Streghe di Benevento.

