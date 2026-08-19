"Borse di studio per Medicina generale, indispensabili i fondi regionali" L'appello degli ordine dei medici di Benevento e Avellino per tutelare le aree interne

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province di Avellino e Benevento esprimono pieno e fermo sostegno all’appello lanciato dalla FIMMG circa la necessità urgente di un incremento delle borse di studio destinate al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) in Campania, finanziato con risorse del bilancio regionale.

Così i dottori Francesco Sellitto e Luca Milano, rispettivamente presidente dell'ordine di medici di Avellino e di Benevento che spiegano: "I territori dell’Irpinia e del Sannio vivono in prima linea le criticità legate al progressivo invecchiamento della popolazione, allo spopolamento e alla carenza di medici di medicina generale, aggravata dalla massiccia ondata di pensionamenti previsti nei prossimi mesi e anni. Nonostante la Campania vanti il record nazionale per numero di giovani medici che chiedono di accedere al percorso formativo di Medicina Generale, il tetto di posti attualmente finanziati risulta del tutto insufficiente a garantire il necessario ricambio generazionale.

Senza un intervento straordinario e programmato della Regione Campania — sul modello virtuoso già adottato da altre realtà regionali — il rischio concreto è quello di desertificare l'assistenza primaria nelle aree interne e periferiche, privando i cittadini di un presidio sanitario fondamentale e costringendo tanti giovani professionisti a spostarsi altrove.

Investire fondi regionali nelle borse di formazione non costituisce una semplice spesa assistenziale, ma una scelta strategica imprescindibile per rafforzare la sanità di prossimità, preservare la continuità delle cure e garantire il diritto alla salute su tutto il territorio campano. Chiediamo pertanto alle istituzioni regionali di dare immediato seguito a questa priorità con fatti concreti e risorse dedicate”.