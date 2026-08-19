Ai domiciliari per rapina, gli trovano la cocaina in cucina e finisce in carcere Benevento. Operazione dei carabinieri, arrestato un 42enne

Era ai domiciliari per rapina, è finito in carcere per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno prospettata i carabinieri della Compagnia di Benevento nei confronti di Luigi B., 42 anni, della città. già noto alle forze dell'ordine. I miltari gli hanno fatto visita nella giornata di ieri, quando hanno proceduto a perquisire la sua abitazione. Un'attività che ha consentito di scovare, nascosti in cucina, 19 grammi di cocaina ed alcune bustine.

Un bilancino di precisione è stato invece rinvenuto dietro un mobile, ed è stato sequestrato al pari della droga e del materiale. Condotto incaserma, il 42enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizone del pm Flavia Felaco, trasferio presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, in attesa della convalida dinanzi al Gip. E' difeso dall'avvocato Nicola Covino.

Il 42enne era agli arresti in casa sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare, in arrivo da Napoli, adottata in una indagine, che aveva coinvolto anche un 37enne caasertano, su due rapine di cellulari a bordo di un treno della metropolitana del capoluogo partenopeo.