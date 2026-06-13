Associazione per i Diritti degli Anziani a Cerreto Sannita tra arte e tradizione Severino: "Momento istruttivo e di socialità"

L’ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) di Benevento a Cerreto Sannita e presso il parco del Grassano sito nel territorio del comune di San Salvatore Telesino. La comitiva, con a capo l’eclettica presidente dell’ADA Benevento Fiorella Severino e la guida turistica Ilaria Melillo ha dapprima fatto una visita guidata al Museo civico e della Ceramica Cerretese, un vero fiore all’occhiello della Città, che è ospitato in un ex Convento del ‘700. Il Museo, istituito nel 1993, conserva collezioni antiche e moderne che abbracciano secoli di storia. Subito dopo ha fatto visita alla bottega del maestro ceramista Piero Marcuccio, ove ha potuto assistere alla creazione di un tipico vaso di terracotta. La visita è terminata nelle antiche Chiese di San Martino, che dominando l'omonima piazza, si erge nel mezzo del centro storico cittadino, di fronte al palazzo del Genio e alle ex carceri feudali, e di San Gennaro Vescovo, la quale fu voluta nel nuovo tessuto urbanistico di Cerreto Sannita dai coniugi Giuseppe Giamei ed Elisabetta Biondi che, nel 1722, manifestarono dinanzi al notaio cerretese Lorenzo Mazzarelli la volontà di costruire un tempio da intitolare ai santi Gennaro e Liborio.

Terminate le visite nella Città sede Vescovile, la comitiva si è recata nel vicino parco del Grassano per pranzare in un bellissimo ristorante immerso in una natura incontaminata, con l’immancabile passeggiata finale nel verde del parco ove scorre un’acqua limpida e cristallina, che crea un’atmosfera mozzafiato. Difatti, le acque limpide del Rio Grassano rendono il parco un luogo ideale per chi cerca tranquillità e relax.

“L’evento oltre a essere un momento istruttivo per i nostri soci ha voluto far socializzare i componenti della comitiva perché partecipare a gite organizzate incoraggia il movimento e l’attività fisica, elementi fondamentali per mantenere la mobilità e la salute generale degli anziani. Anche una semplice passeggiata in un parco o la visita a un museo stimola la circolazione sanguigna e aiuta a mantenere attive le articolazioni” il pensiero della presidente ADA Benevento Fiorella Severino.