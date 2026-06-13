Cultura, Matera (FdI): "Dal Governo risorse per le rievocazioni storiche" Fondi per i comuni di Melizzano e San Bartolomeo in Galdo

"Con il Decreto Direttoriale n. 746 del 10 giugno 2026 della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, nell’ambito del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, arrivano importanti risorse anche per il Sannio a sostegno delle iniziative che custodiscono e valorizzano la nostra identità storica e culturale”.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale di FdI Sannio.



“Tra i beneficiari - prosegue - figurano il Comune di Melizzano e il Comune di San Bartolomeo in Galdo, ai quali sono stati assegnati contributi pari a 10.254,17 euro ciascuno. Si tratta di risorse che consentiranno di sostenere manifestazioni e rievocazioni capaci di tramandare tradizioni, memoria e senso di appartenenza alle nuove generazioni.



Desidero ringraziare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e il Governo Meloni per l’attenzione dimostrata verso i territori e verso quelle realtà che, attraverso il lavoro di associazioni, enti locali e volontari, mantengono vive le radici delle nostre comunità.



Investire nella cultura - conclude - significa anche creare occasioni di promozione territoriale e di crescita per le comunità locali”.