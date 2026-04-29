Il dramma. Guido, 19 anni, l'Erasmus e un esame di maturità che non sosterrà più La tragedia alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo costata la vita al giovane sammartinese

Guido frequentava l'ultimo anno dell'Istituto Industriale a Benevento. Avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità, poi avrebbe scelto se continuare gli studi o impegnarsi subito nel mondo del lavoro. Aveva diritto a decidere cosa fare della sua vita, di cullare i sogni che si hanno a 19 anni.

Non potrà più farlo perchè un destino assurdo, come anticipato da Ottopagine, gli ha sbarrato per sempre ogni strada. Sotto forma della sua auto che alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo lo ha travolto mentre lui cercava di fermarla. A San Martino Valle Caudina, dove abitava con il papà, elettricista, la mamma ed un fratello, il dolore è fortissimo. Tutti a chiedersi come sia stato possibile che Guido se ne sia andato per sempre in un attimo, in una bela giornata di sole che sarebbe stata ancora più bella perchè in serata era stata programma l'appuntamento conclusivo dei partecipanti al progetto Erasmus. Come le due ragazze di nazionalità spagnola che erano con lui in auto, con le quali aveva raggiunto Perrillo per passare a prendere a casa una terza amica.

Una prima ricostruzione ipotizza che, sceso dalla macchina, si sia accorto che si era mossa in discesa e che, dunque, abbia provato a fermarla. Un gesto istintivo, compiuto anche pensando a coloro che erano a bordo, che gli è costato la vita. Travolto, è finito sotto l'auto, da dove l'hanno tirato via due residenti dopo aver usato un doppio crick.

Le lacrime scendono, lo stupore è stampato sui volti di chi lo conosceva o ha soltanto letto la terribile notizia. Che racconta, purtroppo, un dramma che si fa fatica ad accettare. Soprattutto quando a pagarne il costo è un giovane di soli 19 anni.