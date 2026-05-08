Avellino, accusato di aver truffato un'agenzia irpina: condannato napoletano Aveva effettuato il pagamento con un bonifico falso riuscendo così a portare la famiglia in vacanza

di Paola Iandolo

Ha truffato un'agenzia di viaggi di Avellino: arriva la condanna per il napoletano accusato di truffa. Stando alla pubblica accuca avrebbe acquistato quattro biglietti per una vacanza in Olanda con tutta la famiglia saldando il conto con un bonifico falso. I fatti risalgono al 2023.

Con questo stratagemma il napoletano aveva ottenuto i biglietti per recarsi nei Paesi Bassi, traendo in inganno però l’agenzia di viaggi che aveva fatto da intermediario. Una volta scoperta la truffa, è scattata la denuncia alla Stazione dei Carabinieri di Avellino.

Il processo per truffa ai danni del soggetto - che aveva inviato la finta ricevuta di bonifico per i quattro biglietti, senza copertura finanziaria - si è chiuso con una condanna ad un anno e quattro mesi per l’imputato. La Procura aveva invocato una condanna ad un anno ed il risarcimento dei danni allla parte civile, costituita in giudizio e rappresentata dall’avvocato Alberto Biancardo.