Nursing degli accessi vascolari: parte il master dell'Asl Av a Grottaminarda 27 professionisti coinvolti nel percorso di alta formazione e oltre 20 docenti da tutta Italia

Primo master universitario targato Asl Avellino presso il Polo Didattico di Grottaminarda. Grazie alla sinergia con l’Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli, l’Azienda Sanitaria Locale punta all’alta formazione universitaria con il Master di I livello in "Nursing degli Accessi Vascolari", partito questa mattina.

L’evento segna una tappa fondamentale per la formazione sanitaria universitaria, trattandosi del primo Master promosso dall’Asl Avellino in stretta sinergia con l’Università campana, con la quale è stato attivato anche un secondo corso post-laurea con il Master in “Infermiere di famiglia e di comunità”, di prossima partenza.

Una collaborazione strategica che trasforma il polo di Grottaminarda in un punto di riferimento d'eccellenza per la formazione specialistica dei professionisti sanitari.

Il percorso formativo può contare su un corpo docente di oltre 20 professionisti di altissimo profilo scientifico e clinico. Tra i relatori figurano specialisti ed esperti dell’Università "Luigi Vanvitelli" e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, dall’AOU Careggi di Firenze e dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, oltre ad esperti di società scientifiche GAVeCeLT e IVAS, che garantiscono un approccio aggiornato alle più recenti linee guida internazionali.

La classe è composta da un gruppo selezionato di 27 infermieri provenienti da diverse realtà territoriali della Campania, due in più rispetto ai posti disponibili grazie ad un ampliamento della graduatoria per rispondere a tutte le richieste.

Durante l'anno accademico, gli studenti affronteranno un programma intensivo che coniuga l'approfondimento teorico con l’attività pratica di laboratorio e tirocinio, finalizzata a garantire la massima sicurezza nei processi di cura e l'efficacia delle manovre di impianto e gestione dei cateteri.

L'obiettivo è la creazione di figure professionali altamente specializzate, i “vascular access nurse", capaci di operare con autonomia e precisione nell'utilizzo di tecniche moderne come il posizionamento di PICC e Midline sotto guida ecografica.

Questo investimento nella formazione riflette la volontà dell'Asl Avellino di elevare costantemente la qualità degli standard assistenziali, offrendo ai cittadini prestazioni tecnologiche e cliniche all'avanguardia proprio nel cuore del territorio provinciale.

L’idea è di avere un Polo di alta formazione, in grado di valorizzare anche il potenziale umano del territorio, puntando sulla formazione specialistica di professionisti che vogliano restare in Irpinia: «Avere un polo didattico universitario con questa qualità e con una forza tale da essere in grado di proporre insieme alla Vanvitelli due master di I livello è per l’Asl un grande orgoglio – esordisce il Direttore Generale di Asl Avellino, Maria Concetta Conte – Qualificare la formazione dei nostri ragazzi e dei tanti che hanno scelto e sceglieranno questi percorsi, far circolare il know how tra le varie realtà sanitarie del Paese e portare fin qui, significa dare una reale opportunità a questo territorio in termini occupazionali»

Soddisfatto anche il Coordinatore del Polo Didattico di Grottaminarda, Rocco Cusano: «Con questo master diamo una straordinaria opportunità ai figli di questa terra e, grazie all’Università Vanvitelli, li mettiamo sullo stesso piano di chi vive e si forma in altre realtà della Campania e dell’Italia».

Dal responsabile scientifico del Master Pia Giovannelli, il monito ai ragazzi iscritti nel loro primo giorno: «Imparate dai professionisti che hanno dedicato tempo, passione e dedizione, a questo mestiere meraviglioso e delicato. La nostra è una sfida che punta a far crescere questi territori».