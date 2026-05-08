Da Pompei a Montevergine, emozione per la supplica con i pazienti in clinica La struttura sanitaria di Mercogliano si è fermata per quindici minuti per la preghiera alla Madonna

Nello stesso momento in cui Papa Leone recitava la supplica alla Madonna del Rosario nel Santuario di Pompei a pochi chilometri di distanza nella cappella della clinica Montevergine di Mercogliano c'erano i parroci benedettini che recitavano il rosario. "E' stata una emozione unica", dicono i pazienti, che sorpresi e increduli, hanno assistito alla supplica per la Madonna di Pompei recitata nella cappella della clinica da padre Carmine Allegretti, in rappresentanza dell'Abate Riccardo Guariglia che era al fianco del Papa a Pompei e a Napoli.

Erano giunti in clinica per curarsi hanno ricevuto anche la benedizione...

Erano giunti in clinica per risolvere un problema di salute e, invece, si sono ritrovati a ricevere la benedizione della Madonna.Si sono fermati tutti per quindici minuti. Anche i medici che sono in campo per salvare vite umane e che ricordano l'impegno di quanti nel 1968, tra i medici che fondarono questo presidio sanitario, s'erano affidati alla Madonna di Montevergine per dare vita ad una clinica che negli anni avrebbe salvato tanti pazienti, colpiti dal gravi patologie cardiovascolari.