"Ariano Irpino torni protagonista a 80 anni dall’impresa di Coppi e Bartali" Confcommercio Ariano Valle Ufita lancia la proposta:

Ariano Irpino guarda al futuro partendo dalla propria storia sportiva e culturale. In vista delle imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio e del rinnovo della guida della Provincia di Avellino previsto per il prossimo 6 giugno, Confcommercio Ariano Valle Ufita rivolge un appello pubblico al futuro sindaco della città e al prossimo presidente provinciale:

candidare ufficialmente il territorio al passaggio del Giro d’Italia 2027, a ottant’anni dalla memorabile tappa del 1947.

Un anniversario carico di significato storico e identitario. Era infatti il 1947 quando, durante la Napoli-Bari, le alture arianesi diventarono teatro della leggendaria sfida tra Fausto Coppi e Gino Bartali, simboli della rinascita italiana nel dopoguerra. Una pagina entrata nella memoria collettiva nazionale e raccontata dalle grandi firme del giornalismo dell’epoca.

Secondo Confcommercio, riportare la corsa rosa ad Ariano Irpino e nella valle Ufita rappresenterebbe molto più di un evento sportivo.

“Sarebbe un progetto strategico di sviluppo territoriale - spiega il presidente Nicola Grasso - capace di unire promozione turistica, valorizzazione commerciale e rilancio dell’immagine dell’Irpinia a livello nazionale e internazionale”.

L’associazione di categoria sottolinea come il Giro d’Italia costituisca oggi uno dei più potenti strumenti di marketing territoriale: milioni di telespettatori, visibilità mediatica globale e ricadute economiche immediate per commercio, ristorazione e accoglienza.

Da qui la proposta concreta rivolta ai futuri amministratori: avviare sin dai primi mesi di mandato un tavolo istituzionale tra Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino, Regione Campania e organizzatori della corsa per costruire una candidatura ufficiale in vista dell’edizione 2027.

“Non si tratta solo di celebrare un anniversario - evidenzia Grasso - ma di investire nel futuro della città. Ariano Irpino può tornare ad essere porta dell’Appennino e vetrina dell’Irpinia, proprio come accadde ottant’anni fa”.

L’iniziativa viene presentata come un progetto condiviso e trasversale, rivolto a tutte le forze politiche impegnate nella competizione elettorale. L’obiettivo dichiarato è trasformare lo storico passaggio del Giro in una grande occasione di coesione territoriale, capace di coinvolgere imprese, associazioni, scuole e comunità locali.

Confcommercio Ariano Valle Ufita conclude con un auspicio: "Il prossimo sindaco e il prossimo presidente della Provincia raccolgano questa sfida e lavorino insieme affinché nel 2027 il Giro d’Italia torni a scalare l’erta di Ariano, riportando entusiasmo, economia e orgoglio identitario nel cuore dell’Irpinia".