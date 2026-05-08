Avellino, formazione e società: "Dobbiamo creare rete" Presentata la collana scientifica "Studi e ricerche nelle scienze umane - Logos, paideia e aretè"

Al Circolo della Stampa di Avellino è stata presentata la collana scientifica "Studi e ricerche nelle scienze umane - Logos, paideia e aretè", promossa e diretta dalla dottoressa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno. "Presentiamo la collana scientifica voluta fortemente per valorizzare in particolar modo il territorio irpino e la ricerca scientifica irpina. - ha spiegato Perfetto - È una collana edita da Delta 3 di Grottaminarda e all'interno andrà a confluire una miscellanea, "Formazione e Società - Prospettive Multidisciplinari", ricca di contributi di ricercatori, associati, assegnisti ed esperti del settore dal punto di vista pedagogico, psicologico, sociale, culturale e antropologico. Porterà a un contributo notevole di ricerca scientifica nel territorio irpino che parte da qui e che si dipanerà in tutto il mondo culturale".

"Contributi scientifici per la comunità"

Apertura a tutta la comunità: "Dobbiamo creare rete con la comunità, valorizzare il territorio soprattutto per le problematiche che costellano la nostra società e il territorio irpino. - ha aggiunto - Parliamo di aree interne, di spopolamento, di giovani, di lavoro che manca. La collana offre degli spunti, dei contributi scientifici affinché le istituzioni, il territorio e la politica possa prendere spunto e sanare queste problematiche che purtroppo colpiscono il nostro territorio".