Malore dopo la partita di calcetto con gli amici: muore 29enne nell'avellinese Antonio Rinaldi è morto stamane: il malore ieri sera mentre giocava con gli amici a Calitri.

Malore fatale dopo una partita di calcetto: muore a 29 anni Antonio Rinaldi, originario di Vallata.

E' successo a Calitri ieri sera. Il giovane si è sentito male per un malore risultato fulminante. Le persone presenti hanno chiesto subito e aiuto e sono stati tempestivi i soccorsi, purtroppo risultati inutili. Sono state subito accertate le condizioni disperate di Antonio ed è stato predisposto l'eisoccorso, che ha trasportato il giovane all'ospedale del mare di Napoli. Antonio ha lottato per tutta la notte, poi il suo cuore stamane all'alba si è fermato per sempre.

La comunità di Vallata e quella di Calitri sono unite nel dolore. Antonio lascia la compagna e la sua bimba di un anno e mezzo

Antonio è morto lasciando nel dolore il papà Mario, la mamma, la sorella Vanessa, la compagna Marilina e la sua bambina. La tragedia ha scosso le comunità di Calitri e Vallata – dove il giovane gestiva un sale e tabacchi



Domani i funerali a Vallata

"Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti diffusi di sconcerto e profonda commozione per la prematura scomparsa del nostro concittadino Antonio Rinaldi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, testimoniando sentita vicinanza a tutti i suoi cari - spiega il sindaco di Vallata .-

Ritenuto, pertanto, doveroso cogliere il comune sentimento di cordoglio della popolazione, dispone il lutto cittadino in concomitanza delle esequie, che si svolgeranno nel pomeriggio di domani 09/05/2026".

