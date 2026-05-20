Quindici, false residenze in vista del voto: in aula anche il parroco Il processo per l'ex sindaco e altri 14 imputati proseguirà il 5 ottobre

di Paola Iandolo

False residenze per le amministrative 2020 a Quindici: stamane è stato ascoltato un altro teste, il parroco del paese. In aula il teste ha fonrito dei chiarimenti sulla presenza in casa dell'ex sindaco Eduardo Rubinaccio, di un seminarista. La sua presenza era legata all'impossibilità di soggiornare nella casa canonica, interessata dai lavori. In aula si torna il 5 ottobre quando saranno ascoltati altri testimoni indicati dalla procura.

Tutti gli atti relativi alle richieste di trasferimento delle residenze erano stati acquisiti e verificati uno per uno dai Carabinieri della stazione di Quindici.Le ipotesi di reato contestate a vario titolo ai quindici imputati sono quelle di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Quattordici capi di imputazione per i quindici imputati. A partire dal falso ideologico commesso da pubblico ufficiale contestato al sindaco di Quindici Eduardo Rubinaccio, che in concorso con altri cinque imputati avrebbe messo a disposizione una sua abitazione, quella di Via Casa Amelia. Nel collegio difensivo ci sono tra gli altri gli avvocati Gaetano Aufiero, Sabato Graziano, Giuseppe Laudati, Cesare Fiorentino, Palmira Nigro, Gerardo Santamaria.