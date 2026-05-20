Ariano: nuovo parcheggio ospedale vuoto e auto multate lungo la strada Polizia municipale costretta ad intervenire in contrada Ponnola su segnalazione dei residenti

La foto che vedete è stata scattata poco prima della 12.00 all'imbocco di contrada Ponnola ad Ariano Irpino.

Quasi tutte auto parcheggiate in entrambi i lati hanno un foglietto che svolazza sotto il tergicristallo. Non è un volantino elettorale ma una multa da parte della polizia municipale.

Un'abitante mentre documentiamo tutto ciò, ce lo dice chiaramente: "Ho contattato io il comando di polizia municipale, litigando anche con mia moglie. Non ne possiamo più ogni giorno lungo questa strada. Vengo dalla strada panoramica, dove è stata aperta l'area parcheggio ed è vuota. Le auto sono tutte qui tra Ponnola e via Maddalena in maniera disordinata".

Tre sono gli aspetti da evidenziare alla luce di quanto accaduto oggi:

1) La polizia municipale, di certo non si diverte ad elargire multe, ma viene contattata ogni giorno dai residenti di località Ponnola e non può certamenente chiudere un occhio di fronte alle segnalazioni. Ci sono poi lungo la strada principale anche auto che ostacolano le manovre delle ambulanze in uscita provenienti dal pronto soccorso verso via Maddalena. Gli agenti finora si sono attenuti al minimo ma le sanzioni potrebbero essere anche maggiori. Andrebbe messo ordine anche nel parcheggio grande esistente con una segnaletica più marcata e adeguata.

2) Come prima giornata di apertura ufficiale non potevamo aspettarci un miracolo. Molti automobilisti per la verità ci hanno dichiarato di non aver compreso bene il luogo dove poter parcheggiare. Non tutti leggono le notizie dai social. Ci vorrà quindi ancora un pò di tempo perchè l'area vada a regime.

3) Terzo aspetto. E' che tutti vogliono continuare a parcheggiare il più vicino possibile alla struttura ospedaliera, sfidando a questo punto anche le multe che purtroppo non cesseranno.

4) Ultimo dato da evidenziare. C'è bisogno di una segnaletica adeguata che dall'ingresso principale dell'ospedale indirizzi gli utenti verso il nuovo parcheggio. E' necessaria e fondamentale al più presto possibile per non vanificare quanto di buono fatto.

Le circa 40 auto di cui una decina multate stamane, parcheggiare tutte in divieto di sosta, avrebbero trovato tranquillamente un posto gratuito e sicuro nel nuovo spazio messo a disposizione dal comune. Un appello dunque alla massima collaborazione e al buon senso da parte di tutti.