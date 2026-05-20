Cervinara, furti a raffica: casa svuotata durante i comizi elettorali Indagini in corso dei carabinieri che stanno analizzando le immagini della videosorveglianza

di Paola Iandolo

Ladri in azione in un’abitazione di via Partenio, durante i comizi elettorali. L'ennesimo furto nel comune della Valle Caudina è stato perpetrato nella serata di ieri. Mentre si discuteva di programmi, rinascita e miglioramento della qualità della vita nel comune di Cervinara, ignoti hanno messo a segno l'ennesimo furto in un'abitazione di via Partenio.

Il rientro di uno dei proprietari

I ladri però non hanno avuto molto tempo per portare a termine l'azione predatoria. I malviventi infatti hanno potuto solo saccheggiare la camera da letto alla ricerca di oggetti preziosi e denaro contante. Poi, il rientro, forse, inatteso di uno dei padroni di casa li ha messi in fuga prima del tempo.

Le indagini

Il proprietario dell'abitazione presa di mira, si è spaventato molto alla vista dei ladri in fuga. Immediata la richiesta di intervento inoltrata ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini e provveduto ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo. Il bottino è in via di quantificazione.