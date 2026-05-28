Lioni, incidente alle giostre: fiaccolata per il 26enne Il giovane ferito è originario del Bangladesh

di Paola Iandolo

“Nessuno è invisibile” con questo intento i giovani di Lioni e la comunità religiosa hanno chiamato a raccolta l'intera cittadinanza per una veglia di preghiera e una fiaccolata per il ventiseienne originario del Bangladesh, ferito gravemente e ricoverato in condizioni disperate all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dopo l’incidente alle giostre di Lioni. Dopo le parole del primo cittadino del comune altirpino, è scattata anche la mobilitazione, quella per un momento di preghiera per il giovane. L’appuntamento è previsto per domani, venerdì alle 21:00, quando ci sarà il Santo Rosario in Chiesa Madre e alle 21:30 fiaccolata dalla Chiesa Madre alla Cappella di San Bernardino.

La ricostruzione dell'incidente

Il ventiseienne è stato colpito da una trave e le sue condizioni sono considerate gravissime. Il giovane è stato colpito mentre stava revisionando una giostra a Lioni. Trasportato in eliambulanza al "Moscati" di Avellino è tutt'ora ricoverato in terapia intensiva per le gravi ferite riportate alla testa. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'incidente. La giostra è stata posta sotto sequestro.