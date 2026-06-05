Arma in festa: dalle indagini antimafia ai salvataggi, premiati 22 carabinieri Encomi e attestati di apprezzamento per operazioni contro droga, truffe, furti e soccorso

Encomi, compiacimenti e attestati di apprezzamento per operazioni contro droga, truffe, furti e criminalità organizzata, ma anche per interventi di soccorso e tutela dei cittadini. Ecco i carabinieri premiati questa mattina nel corso delle celebrazioni della festa dei carabinieri di Avellino.

Cap. Alessandro De Palma

Encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, con la seguente motivazione:

“Comandante di Norm di compagnia capoluogo, evidenziando spiccato intuito investigativo ed elevata professionalità, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività di indagine finalizzata a smantellare una vasta rete di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 29 persone, il deferimento in s.l. di ulteriori 18 correi e il sequestro di un consistente quantitativo di droga”.

Provincia di Modena e territorio nazionale, dicembre 2021 - agosto 2022.

Cap. Ludovica Arrabito

Encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”, con la seguente motivazione:

“Comandante di nucleo operativo e radiomobile di compagnia capoluogo, evidenziando elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività d'indagine che consentiva di disarticolare un gruppo criminale dedito alla commissione di furti di attrezzature agricole e ingenti quantitativi di cavi in rame, perpetrati in varie province del Nord Italia. L'operazione, che consentiva l'arresto in flagranza di reato di 3 persone e la successiva esecuzione di 5 provvedimenti restrittivi, permetteva di accertare la responsabilità in capo ai sodali di 35 furti per un valore complessivo di oltre 450.000 euro, riscuotendo il plauso dell'opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell'istituzione”.

Provincia di Savona e Nord Italia, maggio 2023 - ottobre 2024.

Lgt. C.S. Angelo Albanese, Mar. Ca. Giovanni Cascone, Brig. Ca. Agostino Savino, App. Sc. Q.S. Salvatore Castellano

Encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, con la seguente motivazione:

“Comandante ed addetti ad aliquota operativa di compagnia distaccata ed a nucleo investigativo di comando provinciale, evidenziando riconosciuta professionalità, alto senso del dovere e spiccato acume investigativo, conducevano complessa attività investigativa nei confronti di un sodalizio criminale ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovettura e al riciclaggio dei pezzi di ricambio. L’operazione, che consentiva il recupero di veicoli asportati, si concludeva con l’esecuzione di cinque provvedimenti restrittivi e il rinvio a giudizio per ulteriori due persone, riscuotendo il plauso delle autorità e dell’opinione pubblica, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione”.

Solofra e provincia di Avellino, Salerno e Napoli, marzo - novembre 2025.

Mar. Ca. Giuseppe Carrozza, V. Brig. Giuseppe Dargenio

Encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, con la seguente motivazione:

“Comandante ed addetto di stazione distaccata, evidenziando riconosciuta professionalità, spiccato intuito investigativo e altissimo senso del dovere, conducevano articolata attività d’indagine nei confronti di 2 soggetti responsabili di numerose truffe online ai danni di privati cittadini, attraverso piattaforme di e-commerce, e di autoriciclaggio dei proventi illeciti reinvestiti in cryptovalute, che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di entrambi gli indagati, poi confermata in sede di riesame. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità, esaltando il prestigio dell’istituzione”.

Teora (AV) – Montesilvano (PE), 23 agosto 2023 - 19 luglio 2025.

Mar. Magg. Flaminio Selvitella e App. Sc. Q.S. Antonio Luongo

Compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, con la seguente motivazione:

“Comandante e addetto a stazione distaccata, evidenziando non comune spirito d’iniziativa e ferma determinazione, traevano in arresto in flagranza di reato un uomo responsabile di una truffa ai danni di persona anziana con la tecnica del c.d. ‘finto carabiniere’. La pronta azione permetteva di recuperare e restituire il denaro alla vittima, riscuotendo il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”.

Andretta (AV), 6 febbraio 2026.

V. Brig. Giambattista Amabile e App. Giovanni Passaro

Compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, con la seguente motivazione:

“Capo equipaggio e autista di aliquota radiomobile di N.O.R. di compagnia distaccata, evidenziando non comune spirito d’iniziativa e ferma determinazione, rintracciavano e traevano in arresto in flagranza di reato due uomini responsabili di due truffe (di cui una tentata) ai danni di persone anziane con la tecnica del c.d. ‘finto nipote’. L’attività si concludeva con il recupero del denaro e degli oggetti d’oro sottratti e la restituzione alla vittima, riscuotendo il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”.

Parolise (AV), 5 gennaio 2026.

V. Brig. Luigi Gagliardi, App. Sc. Q.S. Roberto Fiori, App. Sc. Q.S. Luigi Solomita

Compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, con la seguente motivazione:

“Addetti a compagnia e stazione distaccata, con ferma determinazione e senso del dovere, soccorrevano una donna in forte stato di agitazione che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal tetto della propria abitazione, scongiurando più gravi conseguenze.

Chiaro esempio di coraggio e di senso di abnegazione”.

Sturno (AV), 7 dicembre 2025.

Lgt. C.S. Angelo Famiglietti, M.O. Michele Messina, Brig. Ca. Fabio De Simone, Brig. Ca. Remo Giovanni Rinaldi, App. Sc. Q.S. Alessandro Paolino, App. Sc. Q.S. Gerardo Baio, App. Sc. Q.S. Felice Corrado

Vivo apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, con la seguente motivazione:

“Comandante ed addetti di N.O.R.M. e stazione di compagnia distaccata, evidenziando spiccato acume investigativo ed elevata professionalità, conducevano articolata attività di indagine che si concludeva con l’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di ricettazione, detenzione abusiva di armi e munizioni e porto illegale di armi in luogo pubblico, riscuotendo il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità”.