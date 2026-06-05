Dance music awards 2026: Campania protagonista con ben 15 finalisti a Milano E' di Ariano Irpino, Dino Pagliaro il responsabile regionale: "Risultato storico per la regione"

La Campania si conferma protagonista assoluta della nightlife italiana. Con 15 partecipanti alla finale nazionale dei dance music awards 2026, che si terrà lunedì 8 giugno presso il world join center money club Milano, la regione conquista il primato nazionale per numero di candidati ammessi all’atto conclusivo della manifestazione.

Un risultato straordinario che certifica la qualità, la professionalità e la vivacità del settore dell’intrattenimento campano, da sempre fucina di talenti, idee innovative e protagonisti capaci di distinguersi nel panorama nazionale della musica dance e del clubbing.

I dance music awards rappresentano oggi l’unica grande premiazione nazionale dedicata interamente alla musica dance, ai club, agli artisti, ai dj, ai vocalist, ai promoter, ai direttori artistici e a tutte le figure che contribuiscono ogni giorno alla crescita del settore dell’intrattenimento italiano. Nel corso degli anni, il premio è diventato un punto di riferimento per l’intero comparto, coinvolgendo migliaia di professionisti e decine di categorie che celebrano l’eccellenza della night entertainment nazionale.

L’edizione 2026 culminerà con un’intera giornata al money llub, locale noto per essere brandizzato dal marchio Lamborghini, con il culmine della serata rappresentato dalla cena di gala e le premiazioni. Una giornata non solo celebrativa, ma anche una preziosa occasione di networking, confronto e valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Tra le regioni italiane, la Campania emerge quest’anno con numeri eccezionali. I 15 finalisti rappresentano il frutto di un movimento in continua crescita, capace di esprimere qualità organizzativa, creatività artistica e professionalità riconosciute a livello nazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Dino Pagliaro di Ariano Irpino, figura storica nel settore della musica e dell’organizzazione di eventi, che da poco guida la rappresentanza campana dei Dance Music Awards:

"Essere tra le regioni con il maggior numero di finalisti è motivo di immenso orgoglio per tutta la Campania. Questo risultato premia il lavoro di tantissimi professionisti che ogni giorno investono passione, sacrificio e competenze nel mondo dell’intrattenimento. La nostra regione possiede un patrimonio umano straordinario e questi 15 finalisti ne sono la testimonianza concreta".

Pagliaro ha svolto un importante lavoro di coordinamento e valorizzazione delle realtà territoriali, rafforzando la presenza campana all’interno del premio nazionale più prestigioso dedicato alla nightlife:

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, dagli artisti ai gestori dei locali, dai promoter ai professionisti della comunicazione. Questo traguardo appartiene a tutti loro. Indipendentemente dai risultati finali, la Campania ha già vinto dimostrando di essere una delle capitali italiane dell’intrattenimento e della musica dance".

La serata proseguirà con l’After Party al Just Me (ex Just Cavalli), dove, alla presenza di noti protagonisti della nightlife e dello spettacolo, gli ospiti potranno continuare a celebrare musica, talento e divertimento fino a tarda notte.

L’attesa è ora tutta rivolta all’8 giugno, quando sul palco del money club Milano verranno proclamati i vincitori delle varie categorie. La delegazione campana si presenterà forte del record nazionale di finalisti e con la consapevolezza di rappresentare una delle realtà più dinamiche e influenti del panorama italiano della nightlife.