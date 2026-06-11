Lioni, armi nascoste nei boschi: condannati i cinque imputati I cinque giovani sono stati giudicati con il rito abbreviato dal gup del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Armi nascoste nei boschi: condannati i cinque imputati. A. G., R. C. G., A. Z., F. Z. e L. C. - al termine del rito abbreviato - hanno rimediato condanne che vanno dai tre anni e quattro mesi ai due anni di reclusione. I giovani condannati sono residenti nei comuni di Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo e sono accusati di detenzione e il porto illegale di armi e munizioni, oltre alla ricettazione.

Le condanne

A. Z. è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. A. G., R. C.G. e L. C. hanno ricevuto ciascuno tre anni di reclusione e 3.000 euro di multa. F.Z. è stato condannato a due anni di reclusione e 2.400 euro di multa. Per quest'ultimo il giudice ha anche disposto l'assoluzione dalle accuse più gravi — il porto illegale di armi — con la formula piena "perché il fatto non sussiste". I cnque sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Rosania, Nello Pizza, Gaetano Aufiero Domenico Forgione, Vincenzo Fiume e Paolino Salierno.

Pene accessorie

Tutti e cinque dovranno pagare le spese processuali. Per A.Z., F.Z., L.C. e R.C.G. è previsto anche il rimborso delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. A.G, R.C.G, A.Z e L.C è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.





