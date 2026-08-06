Caldo, allerta fino a dopo Ferragosto: record ad Avellino: 45° C al Corso Il monitoraggio Legambiente su 10 hotspot termici

Onda calda per altri 10 giorni sull'Italia ma con temporali al Nord. Lo ha annunciato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Oggi, per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che segnala possibili rischi per la salute non solo di anziani, bambini e persone fragili, ma dell'intera popolazione.

Il record assoluto di caldo alla Stazione Centrale di Napoli e al Mercato di Afragola

Alla Stazione Centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola battuto ogni record per il caldo: raggiunti i 48 gradi. È quanto rilevato da Legambiente Campania che ha monitorato 10 hotspot termici, dieci aree della regione che negli ultimi 10 anni hanno rilevato temperature medie al suolo. Il mercato ortofrutticolo di Afragola è un punto emblematico, secondo Legambiente, "perché unisce intensità d'uso, grandi spazi asfaltati e forte esposizione al sole".

Già da domani, venerdì 7 agosto, si intravede un primo, lievissimo allentamento: le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo. Ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul Centro-Sud almeno fino a Ferragosto.

I monitoraggi Legambiente

Legambiente Campania che ha monitorato 10 hotspot termici, dieci aree della regione che negli ultimi 10 anni hanno rilevato temperature medie al suolo. Il mercato ortofrutticolo di Afragola è un punto emblematico, secondo Legambiente, "perché unisce intensità d'uso, grandi spazi asfaltati e forte esposizione al sole. Qui il caldo non è soltanto un disagio ambientale: incide sulle condizioni di chi lavora, sui tempi e sulle modalità della movimentazione delle merci, sulla permanenza negli spazi esterni e sulla qualità complessiva del luogo. È un hotspot che rende evidente quanto il surriscaldamento abbia anche una dimensione produttiva e sociale". La Stazione Centrale "è uno dei punti più eloquenti della mappa, perché concentra traffico, asfalto, superfici dure, flussi continui e assenza di reale sollievo climatico. In un nodo così intenso, il caldo non colpisce solo chi lavora o transita, ma mette in evidenza l'inadeguatezza di molti spazi di mobilità ad affrontare le ondate di calore. È un hotspot che parla di infrastruttura, ma anche di vulnerabilità urbana e di disuguaglianza nell'accesso a luoghi freschi e sicuri". Seguono cinque punti dove la temperatura si assesta sui 46°C: Zona residenziale di Macerata Campania - Area Mercato di Caserta - 46°C- Zona residenziale di Sant'Antimo - 46°C— San Cipriano d'Aversa - 46°C— Mercato San Severino - 46°C. Seguono — Piazza Enrico, Benevento - 45°C, Corso Vittorio Emanuele, Avellino - 44°C. Chiude — Via del Carmine, Salerno - 41 °C.