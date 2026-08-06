Avellino, tragedia a viale Italia: 44enne trovato morto in casa Un uomo stato trovato senza vita a Viale Italia. Polizia sul posto

Tragedia ad Avellino dove in pieno centro, a Viale Italia, è stato trovato morto un uomo di 44 anni, S. T. le sue iniziali. Il tragico rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi, 6 agosto 2026, nel centralissimo Viale Italia, al civico 52. Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia e un'ambulanza della Misericordia.

Il decesso e i rilievi

Si sono rivelati inutili i soccorsi. I sanitari, giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Poco dopo è arrivata anche la polizia scientifica, incaricata dei rilievi tecnici di rito. Gli agenti stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto per accertare le cause della morte.

Le indagini e gli accertamenti

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle circostanze del tragico ritrovamento. Le indagini sono n corso e non escludono alcun dettaglio. Al momento sono in corso verifiche e rilievi.