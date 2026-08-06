Il Comune trova la soluzione: BigMama e The Kolors per salvare il concerto Restano da completare gli ultimi passaggi amministrativi prima dell'annuncio ufficiale

Dopo giorni di polemiche, indiscrezioni e una corsa contro il tempo, il concerto del 16 agosto ad Avellino è salvo. Salvo sorprese dell'ultima ora, saranno BigMama e The Kolors i protagonisti dell'evento in programma in piazza Libertà, scelti dall'amministrazione comunale per rimediare al forfait di Fedez, costretto a rinunciare all'esibizione per i noti problemi di salute.

Una vicenda che nelle ultime settimane aveva acceso il dibattito politico e alimentato le critiche nei confronti di Palazzo di Città. L'annullamento della presenza del rapper aveva infatti riaperto le contestazioni sulla programmazione degli eventi estivi, con l'opposizione che aveva chiesto chiarimenti sulla gestione dell'intera manifestazione e sulle possibili alternative.

In questo clima, l'assessore agli Eventi e alla Cultura, Luca Cipriano, ha avviato una complessa trattativa per evitare che il cartellone estivo perdesse il suo appuntamento più atteso. Un'operazione tutt'altro che semplice, considerati i tempi ristretti e gli impegni degli artisti nel pieno della stagione dei concerti.

La scelta è ricaduta su due nomi di assoluto richiamo e profondamente legati alla Campania: i The Kolors, reduci dall'ennesimo successo estivo, e BigMama, artista irpina ormai protagonista della scena musicale nazionale. Un'accoppiata che consentirebbe al Comune di rilanciare un evento che sembrava fortemente compromesso dopo la rinuncia di Fedez.

Secondo quanto emerge, l'intesa sarebbe ormai stata raggiunta. Restano da completare gli ultimi passaggi amministrativi e burocratici prima della formalizzazione dell'accordo, ma la strada appare ormai tracciata. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, mettendo così la parola fine a una vicenda che ha tenuto banco per giorni tra polemiche politiche, indiscrezioni e interrogativi sul futuro del concerto di Ferragosto.